В Петербурге отчим три года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

22 Март 2020 2020-03-22T14:15:36+03:00

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Петербургская школьница призналась: отчим не раз домогался до нее и неоднократно насиловал. Этот кошмар, по словам ребенка, продолжался три года.

Как сообщил «Комсомолке» источник в силовых структурах, предполагаемого преступника полицейские задержали в пятницу в квартире в Выборгском районе. Арестованному мужчине 39 лет, он живет в Петербурге, нигде не работает.

Любителя молоденьких девочек уже отправили изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU