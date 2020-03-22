В Петербурге отчим три года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу
Пострадавшая сама разоблачила педофила, позвонив в центр психологической помощи
Отчима школьницы уже арестовалиФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургская школьница призналась: отчим не раз домогался до нее и неоднократно насиловал. Этот кошмар, по словам ребенка, продолжался три года.
Как сообщил «Комсомолке» источник в силовых структурах, предполагаемого преступника полицейские задержали в пятницу в квартире в Выборгском районе. Арестованному мужчине 39 лет, он живет в Петербурге, нигде не работает.
Любителя молоденьких девочек уже отправили изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
ИСТОЧНИК KP.RU