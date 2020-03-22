Влюбленная парочка размахивала пистолетом, прогуливаясь по Большой Посадской

22 Март 2020 2020-03-22T15:02:40+03:00

На записи видно, как влюблённые по очереди направляют пистолет на мирно стоящие машины Фото: Артем КИЛЬКИН

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Романтический вечер для крепкого парня и его спутницы-блондинки перестал быть томным, когда «Ромео», дабы впечатлить подругу, вытащил пистолет. На кадрах, снятых этой ночью на Большой Посадской улице, видно, как мужчина направляет его на припаркованные машины. После этого милая барышня решает последовать примеру своего спутника и, выпросив у него оружие, тоже наводит ствол на стекло автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, увидев поврежденные авто, в полицию позвонил прохожий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767983" frameborder="0"></iframe> Стрельба по машинам в Петербурге.

- Мужчина рассказал, что увидел поврежденные автомобили, но чем они повреждены, он объяснить не смог. Факт стрельбы пока не подтвержден. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали «Комсомолке» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU