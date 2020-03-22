2020-03-22T16:17:49+03:00
Дом. Семья

Белка-путешественница и полоз стали новыми постояльцами «Велеса»

Центр помощи диким животным хвастается экзотическими обитателями в соцсетях
Алина ЧЕМЕРИС
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Пальмовая белка приехала в Петербург из ИндииПальмовая белка приехала в Петербург из ИндииФото: СОЦСЕТИ
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Ситуацию с появлением пальмовой белки сотрудники «Велеса» называют суперисторией. Гостья прибыла в Петербург из Индии, «подружившись» с моряками.

— После отхода из Индии с ценными породами древесины моряки в трюме судна обнаружили пальмовую белку. Ловили ее по судну несколько раз, так как она сбегала. По приходу в порт Санкт-Петербурга связались с нами и передали на проживание. Белка-путешественница! – рассказывают о своей питомице работники центра.

Этого красавца нашли на улице полицейские Фото: СОЦСЕТИ

Этого красавца нашли на улице полицейскиеФото: СОЦСЕТИ

Еще один новичок – полоз с яркими оранжевыми отметинами. Его подобрали на улице полицейские и сразу же доставили в «Велес».

Необычные обитатели центра находятся под пристальным наблюдением специалистов. Из-за причудливой окраски подписчики окрестили вновь прибывших питомцев «полосатым рейсом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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