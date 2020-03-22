Белка-путешественница и полоз стали новыми постояльцами «Велеса»
Ситуацию с появлением пальмовой белки сотрудники «Велеса» называют суперисторией. Гостья прибыла в Петербург из Индии, «подружившись» с моряками.
— После отхода из Индии с ценными породами древесины моряки в трюме судна обнаружили пальмовую белку. Ловили ее по судну несколько раз, так как она сбегала. По приходу в порт Санкт-Петербурга связались с нами и передали на проживание. Белка-путешественница! – рассказывают о своей питомице работники центра.
Этого красавца нашли на улице полицейскиеФото: СОЦСЕТИ
Еще один новичок – полоз с яркими оранжевыми отметинами. Его подобрали на улице полицейские и сразу же доставили в «Велес».
Необычные обитатели центра находятся под пристальным наблюдением специалистов. Из-за причудливой окраски подписчики окрестили вновь прибывших питомцев «полосатым рейсом».
ИСТОЧНИК KP.RU