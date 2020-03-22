В Петербурге госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус
За последние сутки в России зафиксировали 61 новый случай коронавируса в шести регионах. Больше всего – 54 случая – приходятся на Москву. Еще по два случая – в Кировской области и Удмуртии, и по одному случаю в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. По данным федерального оперативного штаба, новых случаев заражения в Петербурге нет.
Тем временем, по данным местного оперативного штаба, в инфекционной больнице имени Боткина с подозрением на новую китайскую пневмонию остаются 315 человек, из них двадцать детей.
- За сутки с 20 по 21 марта поступило 36 человек, выписали 61 пациента, - рассказали в оперативном штабе.
На лечении с подтвержденным диагнозом в стационаре находятся 14 петербуржцев и одна жительница Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU