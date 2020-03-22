В Петербурге госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус

22 Март 2020 2020-03-22T17:16:30+03:00

За сутки в больницу им. Боткина поступили 36 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в больнице им. Боткина находятся более трехсот человек

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За последние сутки в России зафиксировали 61 новый случай коронавируса в шести регионах. Больше всего – 54 случая – приходятся на Москву. Еще по два случая – в Кировской области и Удмуртии, и по одному случаю в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. По данным федерального оперативного штаба, новых случаев заражения в Петербурге нет.

Тем временем, по данным местного оперативного штаба, в инфекционной больнице имени Боткина с подозрением на новую китайскую пневмонию остаются 315 человек, из них двадцать детей.

- За сутки с 20 по 21 марта поступило 36 человек, выписали 61 пациента, - рассказали в оперативном штабе.

На лечении с подтвержденным диагнозом в стационаре находятся 14 петербуржцев и одна жительница Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU