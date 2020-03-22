Футболисты "Зенита" отложили тренировки еще на неделю

22 Март 2020 2020-03-22T18:27:09+03:00

"Зенит" пока что тренируется в "домашнем режиме" Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Команде продлили карантин, несмотря на отрицательные результаты анализов на коронавирус

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С 17 марта футбол в Петербурге на паузе. Розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановлен из-за потенциальной угрозы распространения коронавируса. Некоторые команды решили не прерывать тренировки, но "Зенит" устроил своим игрокам внеплановые каникулы.

Изначально речь шла о том, что футболисты приступят к тренировкам 22 марта. За истекшую неделю все спортсмены, представители тренерского и медицинского штабов сдали тест на коронавирусную инфекцию.

Все результаты анализов сине-бело-голубых отрицательные. Тем не менее, карантин решили продлить еще на неделю.

- Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, - сообщили в пресс-службе клуба. - «Газпром»-тренировочный центр будет полностью закрыт для посещения.

Напомним, ориентировочно пауза в розыгрыше Чемпионата продлится до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU