Футболисты "Зенита" отложили тренировки еще на неделю
С 17 марта футбол в Петербурге на паузе. Розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановлен из-за потенциальной угрозы распространения коронавируса. Некоторые команды решили не прерывать тренировки, но "Зенит" устроил своим игрокам внеплановые каникулы.
Изначально речь шла о том, что футболисты приступят к тренировкам 22 марта. За истекшую неделю все спортсмены, представители тренерского и медицинского штабов сдали тест на коронавирусную инфекцию.
Все результаты анализов сине-бело-голубых отрицательные. Тем не менее, карантин решили продлить еще на неделю.
- Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, - сообщили в пресс-службе клуба. - «Газпром»-тренировочный центр будет полностью закрыт для посещения.
Напомним, ориентировочно пауза в розыгрыше Чемпионата продлится до 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU