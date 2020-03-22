В Петербрге руферы «штурмуют» шпиль Дома офицеров на Литейном проспекте
Троих смельчаков, облюбовавших шпиль петербургской достопримечательности, сегодня заметили очевидцы. Парень и две девушки, чтобы сделать эффектные фотографии залезли на здание Дома офицеров, расположенное на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы.
Экстремалы позировали, дурачились, чем и привлекли внимание зевак, поспешивших запечатлеть отчаянную компанию на камеры своих мобильных телефонов. Своего руферы добились: фотографии мгновенно разлетелись по Интернету. Однако теперь предстоит выяснить, кто эти отважные молодые люди и как им удалось забраться на крышу памятника архитектуры.
Парень и две девушки, чтобы сделать эффектные фотографии, залезли на здание Дома офицеров. Фото: "Фонтанка"Фото: Предоставлено очевидцами
К слову, сегодня в здании размещаются Музей истории войск Западного военного округа, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU