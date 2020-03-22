2020-03-22T19:14:12+03:00
Общество

В Петербрге руферы «штурмуют» шпиль Дома офицеров на Литейном проспекте

Молодые люди позировали и делали селфи
Алина ЧЕМЕРИС
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Экстремалы позировали, дурачились, чем и привлекли внимание зевак. Фото: Яндекс.КартыЭкстремалы позировали, дурачились, чем и привлекли внимание зевак. Фото: Яндекс.Карты
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Троих смельчаков, облюбовавших шпиль петербургской достопримечательности, сегодня заметили очевидцы. Парень и две девушки, чтобы сделать эффектные фотографии залезли на здание Дома офицеров, расположенное на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы.

Экстремалы позировали, дурачились, чем и привлекли внимание зевак, поспешивших запечатлеть отчаянную компанию на камеры своих мобильных телефонов. Своего руферы добились: фотографии мгновенно разлетелись по Интернету. Однако теперь предстоит выяснить, кто эти отважные молодые люди и как им удалось забраться на крышу памятника архитектуры.

Парень и две девушки, чтобы сделать эффектные фотографии, залезли на здание Дома офицеров. Фото: "Фонтанка" Фото: Предоставлено очевидцами

Парень и две девушки, чтобы сделать эффектные фотографии, залезли на здание Дома офицеров. Фото: "Фонтанка"Фото: Предоставлено очевидцами

К слову, сегодня в здании размещаются Музей истории войск Западного военного округа, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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