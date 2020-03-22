В Петербурге создадут фонды для поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за пандемии

22 Март 2020 2020-03-22T19:54:45+03:00

За счет перераспределения бюджетных средств будут созданы фонды для поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса

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Предпринимателям, которые оказались на грани разорения из-за ударившего по стране коронавируса, могут снизить налоговые ставки. И это только один из антикризисных механизмов, которые рассматриваются на федеральном и городском уровнях. В правительстве Петербурга считают, что вопрос выживания бизнеса в условиях пандемии, требует совместной проработки.

- В зоне ответственности бизнеса находятся как коллективы предприятий, так и клиенты, которые продолжают оставаться потребителями услуг, - отметил вице-губернатор Евгений Елин на встрече с предпринимателями. - Поэтому за счет перераспределения бюджетных средств будут созданы фонды для поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса.

Из-за пандемии уже пострадали билетные компании и фирмы – организаторы массовых мероприятий. Поддержки просят и ритейлеры – им необходимы квалифицированные услуги по доставке продуктов. В правительстве подчеркнули: этот вопрос требует логистики, новых IT решений.

Также бизнесу предложили адаптироваться к ситуации, сменив профиль деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU