Распродажи под стать новогодним начались в Петербурге из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T20:38:38+03:00

Распродажи в петербургских торговых центров уже ставят в один ряд с новогодними Фото: Олег ЗОЛОТО

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Это могло бы быть лучшее время для шопинга в Северной столице, однако сейчас петербуржцев интересуют не брендовые вещи, а гречка и товары первой необходимости. В связи с этим магазинам, которые арендуют помещения в торговых центрах, приходится снижать цены, чтобы совсем не остаться без покупателей.

В некоторых случаях продавцы готовы отдать свой товар с 70-процентной скидкой. Распродажи в петербургских торговых центров уже ставят в один ряд с новогодними.

Похожая ситуация в Москве и Московской области. Столичные ТЦ также вынуждены снижать цены, чтобы иметь хоть какой-то шанс остаться наплаву в период пандемии коронавируса.

Ранее «КП» писала о том, что из-за карантинного режима, который сейчас введен в стране, уже пострадали билетные компании, компании - организаторы массовых мероприятий, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Сейчас Смольный прорабатывает меры поддержки для этих сфер.

ИСТОЧНИК KP.RU