На проспекте Тореза молодой парень упал с балкона и приземлился на капот автомобиля

22 Март 2020 2020-03-22T21:09:52+03:00

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В воскресенье в Выборгском районе молодой парень выпал с балкона и приземлился на припаркованный во дворе автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пострадавшего заметили прохожие, которые и вызвали скорую.

У парня с собой были документы, в которых значилось, что он прописан во Всеволожске. Сообщается также, что незадолго до случившегося, пострадавший вошел в парадную дома, расположенного на проспекте Тореза, 44 с одним из местных жителей и поднялся на 16 этаж.

Парня, который, судя по всему, родился в рубашке, госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU