В магазинах Петербурга появилась разметка, призывающая «держать дистанцию» из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T21:42:12+03:00

На полу обозначены точки «остановки» и проложен маршрут между ними Фото: СОЦСЕТИ

Покупателям рекомендуют не приближаться друг к другу больше, чем на метр

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Сотрудники крупных магазинов Северной столицы решили позаботиться о здоровье покупателей и сделали это весьма креативно. Как сообщается в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «антикоронавирусная» разметка появилась на полу в «Детском мире».

Таким образом сотрудники магазина напоминают покупателям, что во время пандемии настоятельно рекомендовано «соблюдать дистанцию» и держаться друг от друга как минимум на расстоянии метра. А чтобы людям не пришлось ходить с рулеткой и высчитывать необходимую дистанцию, на полу обозначены точки «остановки» и проложен маршрут между ними.

Покупатели, очевидно, идею сотрудников магазина оценили и поделились фотографиями разметки в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU