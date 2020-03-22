В магазинах Петербурга появилась разметка, призывающая «держать дистанцию» из-за коронавируса
Сотрудники крупных магазинов Северной столицы решили позаботиться о здоровье покупателей и сделали это весьма креативно. Как сообщается в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «антикоронавирусная» разметка появилась на полу в «Детском мире».
Таким образом сотрудники магазина напоминают покупателям, что во время пандемии настоятельно рекомендовано «соблюдать дистанцию» и держаться друг от друга как минимум на расстоянии метра. А чтобы людям не пришлось ходить с рулеткой и высчитывать необходимую дистанцию, на полу обозначены точки «остановки» и проложен маршрут между ними.
Покупатели, очевидно, идею сотрудников магазина оценили и поделились фотографиями разметки в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU