С солнечной погоды начнется новая неделя в Петербурге
Четвертая неделя марта все никак не может принести яркой, зеленой, цветущей весны в Петербург. В городе по прежнему скачет температура с минусовой на плюсовую, периодически начинает идти снег, сменяемый ярким солнцем. Новая неделя начнется тоже солнечно. В понедельник, 23 марта, Северная столица будет еще находиться в зоне влияния обширного антициклона, накрывшего всю северную половину Европейской России.
- Антициклон сохранит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам неплохо прогреть остывший за ночь воздух, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус».
Утром на улице еще постоит ночной мороз в районе минус 3 градусов, но к обеду солнце прогреет воздух до плюс 3-5 градусов, в Ленинградской области до 1-6 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU