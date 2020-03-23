2020-03-23T07:58:50+03:00
Общество

С солнечной погоды начнется новая неделя в Петербурге

Город находится под влиянием обширного антициклона
Лилия КОЗЛОВА
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В понедельник, 23 марта, в Петербурге ожидается яркое солнцеВ понедельник, 23 марта, в Петербурге ожидается яркое солнцеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Четвертая неделя марта все никак не может принести яркой, зеленой, цветущей весны в Петербург. В городе по прежнему скачет температура с минусовой на плюсовую, периодически начинает идти снег, сменяемый ярким солнцем. Новая неделя начнется тоже солнечно. В понедельник, 23 марта, Северная столица будет еще находиться в зоне влияния обширного антициклона, накрывшего всю северную половину Европейской России.

- Антициклон сохранит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам неплохо прогреть остывший за ночь воздух, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус».

Утром на улице еще постоит ночной мороз в районе минус 3 градусов, но к обеду солнце прогреет воздух до плюс 3-5 градусов, в Ленинградской области до 1-6 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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