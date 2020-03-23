2020-03-23T08:23:15+03:00
Происшествия

Запах гари заполонил Московский район из-за мощного пожара

Огонь охватил 260 «квадратов» здания на Черниговской улице [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Около 260 квадратов заброшенного здания сгорело в ПетербургеОколо 260 квадратов заброшенного здания сгорело в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жители Московского района Петербурга вечером в воскресенье, 22 марта, чувствовали сильный запах гари. Причина тому мощный пожар, который произошел на Черниговской улице. Огонь охватил здание, благо, не эксплуатируемое, поэтому никто не пострадал. Однако бравым спасателям пришлось как следует потрудиться, чтобы справиться с пламенем.

- В 20:15 поступило сообщение о пожаре в доме 12 по Черниговской улице. В 21:26 объявлен ранг пожара №1-Бис, - сообщили в МЧС Петербурга.

Огонь охватил 260 квадратным метров здания. Огонь пылал так, что был виден с разных точек района.

В это время местные жители в социальных сетях жаловались, что дым заполонил весь район и остро ощущался запах гари.

Для ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 24 спасателя.

Мощный пожар в Московском районе Петербурга охватил 260 квадратов здания .

ИСТОЧНИК KP.RU

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