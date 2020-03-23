2020-03-23T08:40:05+03:00
Происшествия

Скучающие петербуржцы расстреляли автомобили на Большой Посадской

Полиция задержала 50-летнюю женщину и ее 41-летнего любовника
Лилия КОЗЛОВА
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Двое петербуржцев расстреляли машины в Петроградском районеДвое петербуржцев расстреляли машины в Петроградском районеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Приход весны на разных людей влияет по-разному. Вечером в воскресенье, 22 марта, жители Петроградского района Петербурга услышали звуки выстрелов. Выгляну в окно, недалеко от дома 24 по Большой Посадской улице, они увидели двоих неизвестных, которые стреляли в разные стороны, в том числе в воздух. Правоохранители незамедлительно выехали на место, чтобы установить порядок.

- Когда сотрудники полиции приехали на вызов, то стрелявших уже не встретили. Зато они увидели поврежденные автомобили, которые были припаркованы у указанного дома. Точный ущерб устанавливается, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Благодаря работе полиции хулиганов быстро нашли. Ими оказались двое местных жителей – 50-летняя женщина и ее 41-летний сожитель. Дома у них обнаружили пневматический пистолет из которого, предположительно, и стреляли хулиганы.

В настоящее время оба доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и установления причастности к инциденту. Проводится проверка, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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