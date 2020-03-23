2020-03-23T10:38:10+03:00
Происшествия

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 23 марта 2020 года: В Боткина находятся 15 инфицированных

За время пандемии количество зараженных коронавирусом в Петербурге насчитывает 16 человек
Лилия КОЗЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 23 марта 2020 года - 15 человекКоличество зараженных коронавирусом в Петербурге на 23 марта 2020 года - 15 человекФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Весь мир переживает пандемию нового вируса, который активизировался с начала 2020 года. Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 23 марта 2020 года не увеличилось. В Боткинской больнице с подтвержденным диагнозом находятся 15 пациентов – 14 из них жители Северной столицы и еще одна жительница Ленинградской области.

- Всего с начала пандемии 16 подтвержденных случаев новой инфекции в Петербурге и один - в Ленинградской области. Два человека после выздоровления выписаны, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

За последние сутки новых зараженных выявлено не было. За воскресенье, 22 марта, в службу экстренных вызовов 112 по вопросам, связанным с COVID-19, поступило 1459 звонков. В службу скорой медицинской помощи направлено 1148 обращений, в полицию - 4. Остальные обращения были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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