2020-03-23T10:57:46+03:00
Общество

Театры и музеи Петербурга открыли интернет-трансляции

В условиях пандемии коронавируса культурная жизнь в городе продолжается
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге театры и музеи запустили онлайн-трансляции на время коронавирусаВ Петербурге театры и музеи запустили онлайн-трансляции на время коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Несмотря на пандемию коронавируса, в связи с которой власти Петербурга приняли меры по профилактике болезни, культурная жизнь в городе продолжается. Музеи и театры закрыли свои двери, но открыли интернет-трансляции. Полезными ссылками, где можно посмотреть мероприятия и виртуально посетить выставочные залы, в воскресенье, 22 марта, поделился губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- В этом году коронавирус изменил планы, поставил «на паузу» петербургскую культурную жизнь. Для того, чтобы пресечь распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей, - рассказал градоначальник.

Так, виртуальные экскурсии открылись в Эрмитаже, Русском музее, Петропавловской крепости, Театре Санкт-Петербург Опера. Также можно насладиться онлайн-спектаклями театра Мастерская.

В ближайших планах – интернет-трансляции в театре комедии им. Акимова, театре Музыкальной комедии, публикация 3d формата выставочных проектов ЦВЗ Манеж «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России», презентация уникального по своей технологии панорамного тура по Исаакиевскому собору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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