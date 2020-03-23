Театры и музеи Петербурга открыли интернет-трансляции
Несмотря на пандемию коронавируса, в связи с которой власти Петербурга приняли меры по профилактике болезни, культурная жизнь в городе продолжается. Музеи и театры закрыли свои двери, но открыли интернет-трансляции. Полезными ссылками, где можно посмотреть мероприятия и виртуально посетить выставочные залы, в воскресенье, 22 марта, поделился губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- В этом году коронавирус изменил планы, поставил «на паузу» петербургскую культурную жизнь. Для того, чтобы пресечь распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей, - рассказал градоначальник.
Так, виртуальные экскурсии открылись в Эрмитаже, Русском музее, Петропавловской крепости, Театре Санкт-Петербург Опера. Также можно насладиться онлайн-спектаклями театра Мастерская.
В ближайших планах – интернет-трансляции в театре комедии им. Акимова, театре Музыкальной комедии, публикация 3d формата выставочных проектов ЦВЗ Манеж «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России», презентация уникального по своей технологии панорамного тура по Исаакиевскому собору.
ИСТОЧНИК KP.RU
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