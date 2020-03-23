Петербург вошел в топ-10 лучших экологических регионов России

23 Март 2020 2020-03-23T11:17:12+03:00

Северная столица стала одним из городов, где нет большого уровня промышленного загрязнения

Изменить размер текста: A A

Одним из самых экологически чистых городов России стал Петербург. В понедельник, 23 марта, общественная организация Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам прошедшей зимы. Так, Петербург вошел в десятку лучших по экологии регионов страны, заняв 10-е место.

- В топ входят передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленные малонаселенные регионы. Комитет по природопользованию осуществляет ряд комплексных задач, направленных на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, - рассказали в Смольном.

В городе в постоянном развитии находится работа по экологическому просвещению: организуются региональные эколого-просветительские проекты, творческие конкурсы и олимпиады; в кружках эколого-биологической направленности проводятся занятия для детей, в школах вводятся специализированные экологические предметы, организуется общение с живой природой.

Благодаря неравнодушному отношению к вопросам охраны окружающей среды петербуржцев и их активной поддержке городских экологических проектов, молодежных, общественных инициатив удается достичь важных практических результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU