Рекордно высокое давление зафиксировано в Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T12:51:15+03:00

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В Петербурге четыре дня подряд фиксируются очередные погодные рекорды. В понедельник, 23 марта, в городе на Неве самое высокое давление для этого дня за последние 20 лет. Отметка барометра уже перевалила за 781 миллиметр ртутного столба.

- Сегодня рекорд для 23 марта: самое высокое давление за 20 лет. Ожидается, что барометр покажет 780 мм рт.ст. Это 4-й рекорд за неделю, на 1 мм выше, чем было вчера, - сообщает сервис «Яндекс».

Так, 22 марта было зафиксировано самое высокое давление за последние 55 лет для этой даты. А 21 марта – за последние 50 лет.

Скачки давления хуже всего переносят жители мегаполиса. Гидрометцентр России рекомендует метеозависимым людям пить больше воды и есть фрукты. При перепадах артериального давления следует больше отдыхать в положении лежа. Во время многочасовой работы за компьютером необходимо периодически делать перерыв, во время которого можно провести короткую гимнастику, сменить позу, а также самостоятельно сделать массаж шейной и височной зон.

ИСТОЧНИК KP.RU