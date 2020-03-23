2020-03-23T11:53:15+03:00
Общество

С 23 марта в Пулково отменены все международные рейсы, даже в Беларусь

Улететь из петербургского аэропорта можно только по российским направлениям
Петр КИБЕР
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Из-за коронавируса в Пулково закрыты все международные рейсы.Из-за коронавируса в Пулково закрыты все международные рейсы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Больше четырех десятков рейсов из числа международных маршрутов попали в список отмененных из петербургского аэропорта Пулково. За рубеж пока еще улетают отдельные чартеры, но регулярное авиасообщение с 23 марта осуществляется только по России.

- Вирусы не имеют государственных границ. Сейчас мы находимся в ситуации, когда необходимо отказаться от привычного ритма жизни. Это позволит всем нам победить мировую болезнь. Рано или чуть позже, но это обязательно случится. И шаг за шагом мир вернется к своему прежнему режиму, - говорится в обращении руководства управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Последней из иностранных компаний, которая выполняла полеты в Петербурге, была белорусская «Белавиа», однако и она приостанавливает выполнение рейсов в Минск до 10 апреля.

В связи с беспрецедентными мерами безопасности, которые вводятся не только в России, но и по всему миру, передвижение людей стараются ограничить и контролировать ради проверки здоровья. В ближайшее время и до особого распоряжения все международные рейсы будут совершаться только из одного аэропорта Москвы и только в столицы иностранных государств.

Это касается и популярных направлений в Таджикистан, Узбекистан и другие страны СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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