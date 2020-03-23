Неделя в Петербурге началась с необычно пустых дорог

23 Март 2020 2020-03-23T11:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро понедельника, 23 марта, в Петербурге началось с нехарактерно для час пика пустых дорог. На 10 утра максимальная загруженность улиц составила всего 4 балла, что на два балла меньше, чем обычно. Автомобилисты все еще выезжают в город, однако машин стало меньше.

- На ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это проспект Маршала Жукова в центр – всего 3 балла, что на 3 балла ниже обычного, Гражданский проспект в центр - 4 балла, что на 2 балла ниже обычного, шоссе Революции - Рябовское шоссе в центр – 2 балла вместо привычных 4-х, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Тем не менее, улицы Петербурга не совсем опустели. Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект Культуры и Тихорецкий, Приморский проспект в центр, Московское шоссе в обе стороны.

Самой длинной пробкой утром 23 марта в Петербурге стала на КАД - от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка в 4,8 километров продержалась 1 час 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU