В больнице умер молодой парень, упавший с балкона на капот машины на проспекте Тореза
Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти жизнь молодому мужчине, который выпал с 16 этажа жилого дома на проспекте Мориса Тореза. Парень длишь чудом не погиб сразу при ударе – падение смягчила иномарка, на капот которой он упал. Однако травмы все равно оказались слишком серьезными. Сам инцидент произошел в воскресенье, а в понедельник утром мужчина умер.
- Стало известно, что упавший на капот иномарки молодой человек скончался в Елизаветинской больнице, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Теперь полицейская проверка будет вестись не по факту ЧП с пострадавшим, а по гибели человека. А возможно и убийству.
Напомним, что загадочная история произошла днем 22 марта. Молодой мужчина, судя по всему, пришел в гости. В подъезд он зашел вместе с другим человеком – местным жителем. А буквально через несколько минут камера наблюдения, установленная на входной двери, зафиксировала момент падения.
Полиция нашла у упавшего документы. Им оказался житель Всеволожска. Теперь все обстоятельства трагедии установят следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU