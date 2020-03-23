2020-03-23T12:42:34+03:00
Происшествия

Мужчина заживо сгорел в мощном пожаре в жилом доме в Петербурге

На улице Стойкости как спичка вспыхнула трехкомнатная квартира [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мужчина погиб в пожаре на СтойкостиМужчина погиб в пожаре на СтойкостиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Сильный пожар, вспыхнувший в Петербурге, унес жизнь человека. Днем в понедельник, 23 марта, в доме 19 по улице стойкости загорелась квартира на втором этаже многоэтажке. Огонь стремительно охватил жилое помещение и буквально выбил стекла окон. Люди в панике стали спасаться, однако хозяин горевшей квартиры спастись не успел.

- В 11:04 поступило сообщение о возгорании. В 11:12 спасатели прибыли на место и в 11:22 часов уровень пожара был поднят до 1-Бис, - сообщили в МЧС Петербурга.

Огонь охватил трехкомнатную квартиру на втором этаже девятиэтажки. Загорелась кухня в 12 квадратных метров площадью и шесть «квадратов» прихожей.

С этажей выше были эвакуированы 15 человек, в том числе шесть детей. К сожалению, в горящей квартире погиб мужчина. Возраст и личность на данный момент устанавливаются.

К тушению привлекалось пять единиц техники и 20 человек личного состава.

В жилой квартире в Петербурге заживо сгорел мужчина .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Старейшее граффити в Петербурге сохранят по решению КГИОП
В Ленобласти бесследно исчез депутат с женой и сыном
«Думали, это пакет с мусором»: в Ленобласти спасли краснокнижную птицу от стаи ворон
Мужчина заживо сгорел в мощном пожаре в жилом доме в Петербурге
В больнице умер молодой парень, упавший с балкона на капот машины на проспекте Тореза
Неделя в Петербурге началась с необычно пустых дорог
С 23 марта в Пулково отменены все международные рейсы, даже в Беларусь
Рекордно высокое давление зафиксировано в Петербурге
Ленобласть расширит программу «Земский врач»
Петербург вошел в топ-10 лучших экологических регионов России
Театры и музеи Петербурга открыли интернет-трансляции
Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 23 марта 2020 года: В Боткина находятся 15 инфицированных
Попрошайки с ребенком бросались под машины на ЗСД
Скучающие петербуржцы расстреляли автомобили на Большой Посадской
Запах гари заполонил Московский район из-за мощного пожара
С солнечной погоды начнется новая неделя в Петербурге
В магазинах Петербурга появилась разметка, призывающая «держать дистанцию» из-за коронавируса
На проспекте Тореза молодой парень упал с балкона и приземлился на капот автомобиля
Распродажи под стать новогодним начались в Петербурге из-за коронавируса
В Петербурге создадут фонды для поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за пандемии
В Петербрге руферы «штурмуют» шпиль Дома офицеров на Литейном проспекте