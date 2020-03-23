Мужчина заживо сгорел в мощном пожаре в жилом доме в Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T12:42:34+03:00

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Сильный пожар, вспыхнувший в Петербурге, унес жизнь человека. Днем в понедельник, 23 марта, в доме 19 по улице стойкости загорелась квартира на втором этаже многоэтажке. Огонь стремительно охватил жилое помещение и буквально выбил стекла окон. Люди в панике стали спасаться, однако хозяин горевшей квартиры спастись не успел.

- В 11:04 поступило сообщение о возгорании. В 11:12 спасатели прибыли на место и в 11:22 часов уровень пожара был поднят до 1-Бис, - сообщили в МЧС Петербурга.

Огонь охватил трехкомнатную квартиру на втором этаже девятиэтажки. Загорелась кухня в 12 квадратных метров площадью и шесть «квадратов» прихожей.

С этажей выше были эвакуированы 15 человек, в том числе шесть детей. К сожалению, в горящей квартире погиб мужчина. Возраст и личность на данный момент устанавливаются.

К тушению привлекалось пять единиц техники и 20 человек личного состава.

В жилой квартире в Петербурге заживо сгорел мужчина .

ИСТОЧНИК KP.RU