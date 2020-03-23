«Думали, это пакет с мусором»: в Ленобласти спасли краснокнижную птицу от стаи ворон

23 Март 2020 2020-03-23T12:52:15+03:00

В Ленинградской области гнездится всего около 20 пар Большого подорлика. Как и все орлы, пары эти птицы образуют на всю жизнь Фото: СОЦСЕТИ

Большого подорлика, который был сильно истощен, могли бы заклевать до смерти, если бы вовремя не подоспели люди [видео]

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Редчайшую птицу обнаружили жители поселка Свирьстрой. Подорлик был слаб, и вороны, поняв, что защититься он не сможет, накинулись на беднягу. Его могли заклевать до смерти, но на помощь пришли очевидцы, которые прогнали разъяренную стаю и вызвали егерей.

Видео, записанное после спасения птицы, которая занесена в Красную книгу РФ, опубликовал в своей группе ВКонтакте журналист, кандидат биологических наук Павел Глазков. На съемке видно, как измученная птица пытается прийти в себя на руках у человека.

- Он на дороге лежал? – спрашивает кто-то за кадром.

- Да. Мы думали, пакет с мусором кто-то выкинул. Потом смотрим, пакет шевелится, - отвечают спасители пернатого.

После того, как один из Егерей осмотрел подорлика, птицу отвезли к ветеринару в деревню Верхние Мандроги. По мнению Павла Глазкова, у пернатого есть шанс поправиться.

- В Ленинградской области гнездится всего около 20 пар Большого подорлика. Как и все орлы, пары эти птицы образуют на всю жизнь. Зимуют в Иране, в Закавказье, Египте и Индии, откуда наш герой к нам и прилетел, - пишет в своем сообществе биолог.

Как отмечает Павел, в последние годы В Ленобласти прослеживается резкое снижение численности Большого подорлика. Это происходит из-за вырубки заболоченных лесов и незаконного отстрела.

В Лодейнопольском районе спасли редкого орла - Большого подорлика.

ИСТОЧНИК KP.RU