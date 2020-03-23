В Ленобласти бесследно исчез депутат с женой и сыном

23 Март 2020 2020-03-23T12:59:03+03:00

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Заявление о пропаже мужчины, а также его жены и сына, поступило в полицию Лужского района Ленинградской области. При этом исчезнувший являлся депутатом совета Дзержинского сельского поселения. Судьбой племянника и его семьи обеспокоилась тетя пропавшего.

- 22 марта в дежурную часть пенсионерка, с заявлением о том, что 5 марта ее 41-летний племянник предположительно уехал на автомобиле ВАЗ-2107 серебристого цвета, со своей женой и сыном, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Позднее выяснились и интересные подробности инцидента. Сам мужчина, также как его семья до 2014 года были гражданами Украины, однако после начала боевых действий на востоке страны покинули родной Донецк и перебрались к родным в Ленобласть. В 2016 году все трое получили российское гражданство.

Сам глава семьи здесь работал заведующим гаражом Племенного завода и был депутатом местного совета. Перед отъездом он оставил на работе записку, что нашел другую должность, берет отпуск, из которого не вернется. Его имуществом можно распоряжаться по желанию.

После этого забрал сына из школы интерната, посадил семью в серебристую «семерку» и уехал в неизвестном направлении. Причин поступка племянника тетя не понимает.

ИСТОЧНИК KP.RU