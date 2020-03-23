Старейшее граффити в Петербурге сохранят по решению КГИОП

23 Март 2020 2020-03-23T13:05:39+03:00

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Созданный 30 лет назад на брандмауэре дома 47 по Гаванской улице в Петербурге мурал под названием «Вода – это жизнь» будет сохранен. Такое решение принял в понедельник, 23 марта, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. С инициативой сохранения и восстановления монументального изображения выступили жители Василеостровского района.

Мурал "Вода - это жизнь" был создан в 1990 годуФото: Олег ЗОЛОТО

- Очень важно сохранить эту роспись. Она рассказывает нам, как активно сотрудничали между собой художники того времени. Она показывает, что в то время открылись границы для прямого творческого международного взаимодействия. Рассказывает, что в сложный период людей искренне волновали проблемы экологии, проблемы мира на нашей планете, - говорится в тексте обращения.

В 2020 году встал вопрос о реставрации фасадов комплекса «Гаванский рабочий городок», который является объектом культурного наследия. Поскольку арт-объект не является предметом охраны памятника, работы по его восстановлению не могут быть выполнены за счет бюджета Петербурга. Заботу об этом возьмут на себя неравнодушные горожане.

В росписи принимали участие советские и американские художникиФото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА

Уникальное граффити было создано летом 1990 года, когда в Ленинград приехали художники из США в рамках американо-советского проекта «Все за одну Землю». Центральная фигура мурала не Будда, как думаю многие, а Мать-Земля. Роспись заняла две недели, в ней принимали участники живописцы из России и Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU