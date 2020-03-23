2020-03-23T13:33:14+03:00
Общество

Вместо каникул: Для петербургских школьников создали телеграм-канал, где объясняют, как учиться дома

После 30 марта большинство детей перейдет на удаленное обучение
Петр КИБЕР
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Даже если в школу ходить не надо, учиться все равно придется.Даже если в школу ходить не надо, учиться все равно придется.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга создали специальный телеграм-канал, на котором содержится информация о дистанционном обучении. Именно на него, в связи с коронавирусом, перевели большинство учеников всех городских школ.

- Организован официальный Telegram-канал, содержащий максимально оперативную официальную информацию об организации обучения в Санкт-Петербурге на период эпидемии, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по информатизации и связи. - Огромная просьба к вам распространить этот канал среди всех своих знакомых, а также разместить пост в социальных сетях.

Родителей школьников также просят пройти опрос, размещенный в канале: @studyathomeSPb

Напомним, что, несмотря на рекомендации министра просвещения России Сергея Кравцова увеличить весенние каникулы с одной недели до трех, принципиальное решение Смольный не принял. Пока отдых ученикам продлевать на стали, а с 30 марта детей переведут на домашнее обучение. Также поступили и власти Ленинградской области.

Для тех детей, которых родители не смогут оставить дома., обещают организовать дежурные классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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