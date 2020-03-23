2020-03-23T13:55:04+03:00
Общество

Петербуржцев попросили рвать одноразовые маски после использования

Уже были случаи, когда их собирали и пытались использовать повторно
Петр КИБЕР
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После использования маску надо испортить, чтобы ее снова не пустили в оборот.После использования маску надо испортить, чтобы ее снова не пустили в оборот.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В оперативном штабе по коронавирусу, организованному при правительстве Петербурга выступили с важным предупреждением. Всех горожан, использующих одноразовые маски, попросили рвать их после применения.

- После использования одноразовой маски, перед выбросом в мусор, обязательно порежьте или испортите ее внешний. Поступает информация о поступлении на черный рынок масок бывших в употреблении, - сообщает оперштаб в своем телеграм-канале.

Другими словами, нечистые на руку люди собирают старые маски, чистят их, гладят и выдают за новые. Тем же могут заниматься и малообеспеченные слои населения. При этом такая маска опасна для здоровья. Однако купивший ее человек может быть не в курсе и пользоваться общественным транспортом, ходить по магазинам и т.д.

Петербуржцев убедительно просят не только портить старые маски перед выбрасыванием, но и упаковывать из в герметичный пакет. А главное - не приобретать новые в сомнительных местах и тем более с рук. Средства индивидуальной защиты можно покупать только в аптеках и проверенных торговых точках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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