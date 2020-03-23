2020-03-23T14:11:02+03:00
Общество

Врачи Ленобласти присоединились к всемирному флешмобу о карантине

Медики попросили людей ограничить круг общения и соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Медики Ленобласти приняли участие во флешмобе о карантине из-за коронавируса / Фото: Администрация ЛенобластиМедики Ленобласти приняли участие во флешмобе о карантине из-за коронавируса / Фото: Администрация Ленобласти
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В связи с пандемией коронавируса медики Ленинградской областной клинической больницы в понедельник, 23 марта, присоединились к всемирному флешмобу. Врачи, облаченные в медицинские маски, сделали фотографию на которой призывают население соблюдать режим карантина и меньше контактировать с людьми, чтобы не распространять вирус.

- Мы работаем для вас! Вы остаетесь дома для нас, - обратились медики к жителям Ленобласти.

В режиме повышенной опасности важно сохранять режим самоизоляции, чтобы не передавать друг другу не только коронавирус, но и другие заболевания. Это поможет облегчить нагрузку на систему здравоохранения и врачи смогут больше уделять внимания больным новой инфекцией.

Сегодня в областной клинической больнице достаточно помещений, кадров и оборудования для оказания помощи заболевшим, в том числе аппарат ЭКМО, 90 аппаратов ИВЛ и весь коечный фонд, оснащенный подачей кислорода.

Напомним, что по состоянию на 23 марта новых заболевших коронавирусом не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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