Суд над историком Соколовым могут отложить из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T14:21:37+03:00

Если не вмешается коронавирус, то суд над Олегом Соколовым состоится уже вначале апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По планам первое заседание может пройти уже через две недели

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Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал, когда может начаться суд над его подзащитным. Учитывая, что расследование дела об убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко завершено, первое заседание может пройти уже вначале апреля, однако в ситуацию может вмешаться пресловутый коронавирус.

- В ближайшие две недели историк Соколов предстанет перед судом для ответа за то преступление, в котором он чистосердечно раскаялся и добровольно признал свою вину, - сообщил адвокат.

Как будет организован процесс с учетом нынешней ситуации - «истерии с коронавирусом» - Александр Почуев еще не знает. Ориентировочно суд соберется 6 апреля.

- Пока он в Бутырке, - ответил юрист на вопрос будет ли его подзащитный этапирован в Петербург, или же заседание пройдет с использованием видеосвязи.

При этом сторона защиты на процессе намерена ответить на все доводы и опровергнуть некоторые «ложные обвинения». Адвокат называет убийство с расчленением «шекспировской трагедией» и уверен, что во всем виновата ревность. А к его подзащитному изначально сформировалось предвзятое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU