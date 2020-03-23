Пенсионерам Петербурга рекомендовали не выходить из дома

23 Март 2020 2020-03-23T14:42:23+03:00

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Жителям Петербурга пенсионного возраста власти города рекомендовали не выходить из дома, а оставаться на самоизоляции, чтобы не подвергаться риску заражения новым коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова.

- В случае необходимости пенсионеров просят прибегать к помощи волонтеров и органов социальной защиты, - пишет «Мойка78».

Напомним, что первыми симптомами заболевания коронавирусом являются повышенная температура, которая может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей. Важно, что все это проявляется не сразу после инфицирования. Человек может быть уже заражен, но не ощущать никаких признаков болезни в течение пяти или даже больше дней.

ИСТОЧНИК KP.RU