Пенсионерам Петербурга рекомендовали не выходить из дома
Жителям Петербурга пенсионного возраста власти города рекомендовали не выходить из дома, а оставаться на самоизоляции, чтобы не подвергаться риску заражения новым коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова.
- В случае необходимости пенсионеров просят прибегать к помощи волонтеров и органов социальной защиты, - пишет «Мойка78».
Напомним, что первыми симптомами заболевания коронавирусом являются повышенная температура, которая может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей. Важно, что все это проявляется не сразу после инфицирования. Человек может быть уже заражен, но не ощущать никаких признаков болезни в течение пяти или даже больше дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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