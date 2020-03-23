Беременную кошку спасли из канализации в Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T15:05:39+03:00

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Черная кошечка, находящаяся в положении, оказалась в западне из-за собственного любопытства. В воскресенье, 22 марта, жительница Петербурга написала благодарность отзывчивым волонтерам из организации «Кошкиспас», которые помогли достать беременную хвостатую из канализации. Как кошка забралась туда, остется неизвестным.

- Преогромное спасибо ребятам за то, что вызволили из сантехнических коммуникаций беременную кошечку, - написала в группе организации в соцсети женщина.

О рассказам заявительницы, вечер спасения прошел очень нервно. Беременная кошка оказалась не менее нервной и диковатой, поэтому исцарапала своим спасителям все руки. Но после долгого времени мучений, будущую мать все же вытащили и положили приходить в себя после стресса на мягкую перину.

Кошка оказалась бездомной. У нее черный окрас и очаровательные желтые глаза. Сейчас животное находится на временной передержке. Новые хозяева для нее и ее будущих деток еще не нашлись.

ИСТОЧНИК KP.RU