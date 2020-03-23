На 59 перекрестках Петербурга появятся говорящие светофоры

23 Март 2020 2020-03-23T15:11:11+03:00

На эти цели потратят больше 15 миллионов рублей

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59 перекрестков с говорящими светофорами появится в нынешнем году в Петербурге. Уже действующие посты оборудуют звуковыми устройствами с голосовым помощником. На эти цели из городского бюджета выделят 15 миллионов рублей.

- Устройство звукового голосового сопровождения дублирует сигналы пешеходного светофора речевыми сообщениями, обеспечивая слабовидящим пешеходам и представителям других маломобильных групп населения безопасность перехода проезжей части, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Часть адресов выбрана по просьбам городского отделения Всероссийского общества слепых. Именно незрячим людям звуковые устройства помогают соблюдать правила дородного движения.

Полный список можно посмотреть на сайте КРТИ. А всего на данный момент в Петербурге есть 883 светофорных объекта, оборудованных голосовыми устройствами.

ИСТОЧНИК KP.RU