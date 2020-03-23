Ладога вошла в тройку лучших озер в России для отдыха

23 Март 2020 2020-03-23T15:12:18+03:00

Ладожское озеро признано одним из лучших в России с точки зрения туристического отдыха Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ладожское озеро признано одним из лучших в России с точки зрения туристического отдыха. Оно вошло в тройку лидеров рейтинга, который ко Всемирному дню водных ресурсов опубликовал сайт «ТурСтат».

Также в десятку лучших, с точки зрения портала, включены Байкал (Иркутская область), Селигер (Тверская область), Чаны (Новосибирская область), Аслыкуль (Башкирия), Ильмень (Новгородская область), Белое (Вологодская область), Большое Яровое (Алтайский край), Онежское (Карелия) и Чудское озёра (Псковская область).

Отдыхать на Ладоге тем, кто любит живописные виды, предлагают в городе Новая Ладога, Шлиссельбург, а также Приозерск, откуда можно отправиться в круиз на острова Валаам и Коневец.

По оценкам портала «ТурСтат», проживание у озера в России обойдется в среднем до 3 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU