2020-03-23T15:12:18+03:00
Общество

Ладога вошла в тройку лучших озер в России для отдыха

Рейтинг опубликовал портал «ТурСтат»
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Ладожское озеро признано одним из лучших в России с точки зрения туристического отдыхаЛадожское озеро признано одним из лучших в России с точки зрения туристического отдыхаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ладожское озеро признано одним из лучших в России с точки зрения туристического отдыха. Оно вошло в тройку лидеров рейтинга, который ко Всемирному дню водных ресурсов опубликовал сайт «ТурСтат».

Также в десятку лучших, с точки зрения портала, включены Байкал (Иркутская область), Селигер (Тверская область), Чаны (Новосибирская область), Аслыкуль (Башкирия), Ильмень (Новгородская область), Белое (Вологодская область), Большое Яровое (Алтайский край), Онежское (Карелия) и Чудское озёра (Псковская область).

Отдыхать на Ладоге тем, кто любит живописные виды, предлагают в городе Новая Ладога, Шлиссельбург, а также Приозерск, откуда можно отправиться в круиз на острова Валаам и Коневец.

По оценкам портала «ТурСтат», проживание у озера в России обойдется в среднем до 3 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы стали чаще платить онлайн и картами и меньше снимать наличные в банкоматах
В три раза увеличится производство антисептиков в Петербурге
Врачу из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 пациентов, грозит до двух лет тюрьмы
Лихач проехал по встречке по ЗСД в Петербурге
Спасатели животных из Петербурга поучаствовали в Tetris Challenge
Петербург купит больше 100 автобусов и 56 вагонов метро
50 килограммов цветков персика из Китая уничтожат в Петербурге
Полиция вернула петербуржцу угнанную иномарку
За нарушение режима при коронавирусе в Петербурге завели первое дело
Пять мостов разведут в Петербурге в ночь с 23 на 24 марта
Ладога вошла в тройку лучших озер в России для отдыха
На 59 перекрестках Петербурга появятся говорящие светофоры
Беременную кошку спасли из канализации в Петербурге
Пенсионерам Петербурга рекомендовали не выходить из дома
Суд над историком Соколовым могут отложить из-за коронавируса
Врачи Ленобласти присоединились к всемирному флешмобу о карантине
Петербуржцев попросили рвать одноразовые маски после использования
Вместо каникул: Для петербургских школьников создали телеграм-канал, где объясняют, как учиться дома
Старейшее граффити в Петербурге сохранят по решению КГИОП