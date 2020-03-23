Пять мостов разведут в Петербурге в ночь с 23 на 24 марта

23 Март 2020 2020-03-23T15:21:19+03:00

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В ночь с 23 на 24 марта в Петербурге в тестовом режиме разведут пять мостов: Литейный, Троицкий, Сампсониевский, Володарский и Тучков. Все переправы будут не доступы в течение нескольких часов. Остальные мосты Северной столицы, перекинутые через Неву, в эту ночь разводить не будут.

- В ночь с 23.03.2020 на 24.03.2020 разводятся Литейный, Троицкий, Сампсониевский по графику, Володарский с 02.00 до 05.45, Тучков с 02.00 до 04.55 часов, - сообщил «Мостотрест».

Напомним, что в ночь с 16 на 17 марта в Петербурге началось проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Больше всего разводок выполнит Литейный мост – их будет 14.

Начало же навигации по Неве начнется 10 апреля. С этой даты, все лето и осенью, до тех пор пока воды не начнет сковывать лед, в Петербурге на ночь будут разводить мосты.

ИСТОЧНИК KP.RU