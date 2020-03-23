2020-03-23T17:01:33+03:00
Происшествия

За нарушение режима при коронавирусе в Петербурге завели первое дело

С 19 марта в городе действует запрет для мероприятий свыше 50 человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге завели первое дело о нарушении режима при коронавирусе.В Петербурге завели первое дело о нарушении режима при коронавирусе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Первое дело о нарушении режима при коронавирусе заведено в Санкт-Петербурге. Несмотря на запрет проведения мероприятий свыше 50 человек, действующий с 19 марта, кто-то из коммерсантов решил, что ему правила не писаны и организовал вечеринку.

- Дело заведено по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» в Центральном районе города, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на собственные источники.

Впрочем, в полиции эту информацию пока официально не подтвердили. Зато в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга готовы жестко следить за нарушителями.

В ведомстве отмечают, что подобные проступки караются и еще по одной административной статье о неповиновении сотрудникам надзорных органов.

Максимальное наказание – крупный штраф или до 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы стали чаще платить онлайн и картами и меньше снимать наличные в банкоматах
В три раза увеличится производство антисептиков в Петербурге
Врачу из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 пациентов, грозит до двух лет тюрьмы
Лихач проехал по встречке по ЗСД в Петербурге
Спасатели животных из Петербурга поучаствовали в Tetris Challenge
Петербург купит больше 100 автобусов и 56 вагонов метро
50 килограммов цветков персика из Китая уничтожат в Петербурге
Полиция вернула петербуржцу угнанную иномарку
За нарушение режима при коронавирусе в Петербурге завели первое дело
Пять мостов разведут в Петербурге в ночь с 23 на 24 марта
Ладога вошла в тройку лучших озер в России для отдыха
На 59 перекрестках Петербурга появятся говорящие светофоры
Беременную кошку спасли из канализации в Петербурге
Пенсионерам Петербурга рекомендовали не выходить из дома
Суд над историком Соколовым могут отложить из-за коронавируса
Врачи Ленобласти присоединились к всемирному флешмобу о карантине
Петербуржцев попросили рвать одноразовые маски после использования
Вместо каникул: Для петербургских школьников создали телеграм-канал, где объясняют, как учиться дома
Старейшее граффити в Петербурге сохранят по решению КГИОП