За нарушение режима при коронавирусе в Петербурге завели первое дело

23 Март 2020 2020-03-23T17:01:33+03:00

В Петербурге завели первое дело о нарушении режима при коронавирусе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 19 марта в городе действует запрет для мероприятий свыше 50 человек

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Первое дело о нарушении режима при коронавирусе заведено в Санкт-Петербурге. Несмотря на запрет проведения мероприятий свыше 50 человек, действующий с 19 марта, кто-то из коммерсантов решил, что ему правила не писаны и организовал вечеринку.

- Дело заведено по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» в Центральном районе города, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на собственные источники.

Впрочем, в полиции эту информацию пока официально не подтвердили. Зато в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга готовы жестко следить за нарушителями.

В ведомстве отмечают, что подобные проступки караются и еще по одной административной статье о неповиновении сотрудникам надзорных органов.

Максимальное наказание – крупный штраф или до 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU