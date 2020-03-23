Полиция вернула петербуржцу угнанную иномарку

23 Март 2020 2020-03-23T15:51:05+03:00

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Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга вернули местному жителю его угнанный автомобиль. Машина у 39-летнего автовладельца пропала 15 марта, а уже 23 марта правоохранители отыскали иномарку и поймали предполагаемого угонщика.

- В полицию поступило заявление от 39-летнего местного жителя, работающего водителем в коммерческой организации. Он пояснил, что в ночь на 15 марта 2020 года от дома 5 по улице Тамбасова неизвестный похитил его автомобиль «Фольксваген Поло». Ущерб составил 400 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В ночь на 23 марта сотрудниками полиции у дома 46/4 по Красносельскому шоссе похищенный автомобиль был обнаружен. Вскоре, около половины пятого часа утра, на 2-й Комсомольской улице полицейские задержали подозреваемого – 40-летнего неработающего уроженца Красноярского края, проживающего в Петербурге.

Угнанный автомобиль был возвращен его законному владельцу, а в отношении предполагаемого угонщика решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU