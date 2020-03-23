50 килограммов цветков персика из Китая уничтожат в Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T15:59:38+03:00

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В Петербург из Китая в партии сушеных цветков персиков прибыла ипомея плющевидная. Как стало известно в понедельник, 23 марта, все 50 килограммов продукции подлежат уничтожении из-за того, что вьюнковый цветок является карантинным для стран Евразийского экономического союза.

- В марте 2020 года в порту Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии сушеных цветков персика, прибывших из Китая, инспектором Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были выявлены семена сорного растения, - рассказали в ведомстве.

В феврале 2020 года ипомея плющевидная была также выявлена в партии сушеных цветков персика, прибывших из Китая. По заявлению собственника груза 150 килограммов зараженной продукции были уничтожены.

Ипомея – это вьюнковый цветок, который растут в пропашных и овощных культурах, садах, огородах, вдоль дорог и полей. Вредоносность ипомеи плющевидной обусловлена снижением урожайности сельскохозяйственных культур: сорняк конкурирует за свет, влагу и минеральные вещества, физически сдерживает вертикальный рост культурных растений, засоряет получаемый урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU