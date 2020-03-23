Петербург купит больше 100 автобусов и 56 вагонов метро

23 Март 2020 2020-03-23T16:19:51+03:00

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Масштабная транспортная реформа, согласно которой с улиц Петербурга должны практически исчезнуть маршрутки, требует пополнения автобусного парка. И оно уже на подходе, так, в ближайшее время главный городской перевозчик получит больше сотни новых машин.

- «Пассажиравтотранс» приобретет 140 автобусов в рамках программы обновления подвижного состава; 30 из них будут закуплены за счет собственных средств предприятия. Автобусы приедут в Петербург партиями, с августа по декабрь текущего года, - сообщает пресс-служба предприятия.

На 110 машин деньги даст город. 60 автобусов из 140 будут газомоторными, а 25 - двухсекционными, вместимостью не менее 163 пассажиров. Во всех - низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, система бесконтактной оплаты проезда и порты для зарядки телефонов.

Кроме этого в 2020 году Петербург получит 56 вагонов метро и 48 троллейбусов. А вот трамваям придется подождать. На обновление парка требуется около 56 миллиардов рублей. На эти деньги в будущем (траты растянут на пять лет) планируется закупить около 500 вагонов, чтобы сделать стареющий рельсовый транспорт комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU