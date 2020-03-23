2020-03-23T16:27:49+03:00
Общество

Спасатели животных из Петербурга поучаствовали в Tetris Challenge

Организация «Кошкиспас» принялась участие во флешмобе «Тетрис» [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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"Кошкиспас" приняли участие в Tetris challenge / Фото: Кошкиспас"Кошкиспас" приняли участие в Tetris challenge / Фото: Кошкиспас
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Спасатели из петербургской организации «Кошкиспас», которые каждый день вызволяют из разных западней братьев наших меньших, в понедельник, 23 марта, приняли участие во флешмобе «Тетрис», который прокатился по миру еще осенью 2019 года. Активисты показали снаряжение, которое они возят с собой, чтобы суметь в любой момент достать кота с дерева, из шахты вентиляции или вытащить собаку из ледяной воды.

- Зимой в момент затишья мы вспомнили про Тетрис, поразились своей отсталости и решили ликвидировать этот веселый пробел. В последний день февраля нашли более-менее ровную площадку, пилота с квадрокоптером, пригнали две машины с оборудованием и вуаля, - поделились результатом волонтеры.

Спасатели показали, сколько оборудования им необходимо для работы / Фото: Кошкиспас

Спасатели показали, сколько оборудования им необходимо для работы / Фото: Кошкиспас

Оказалось, что в машине службы спасения на выезде живет очень много вещей. Помимо двух активистов, это еще 18 квадратных метров снаряжения.

Получилось в каждой машине по два спасателя и 18 "квадратов" снаряжения / Фото: Кошкиспас

Получилось в каждой машине по два спасателя и 18 "квадратов" снаряжения / Фото: Кошкиспас

Напомним, что в Петербурге в Tetris challenge приняли участие сотрудники Росгвардии, инспекторы ГИБДД, Горэлектротранс и многие другие.

Tetris challenge спасателей животных в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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