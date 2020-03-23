2020-03-23T17:02:19+03:00
Происшествия

Врачу из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 пациентов, грозит до двух лет тюрьмы

В отношении Ирины Санниковой возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям
Степан СТЕПАНОВ
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В Ставрополе против врача Санниковой, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное делоВ Ставрополе против врача Санниковой, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное делоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Отдых в Испании в разгар пандемии для врача из Ставрополя Ирины Санниковой закончился не только больницей, но и возбуждением уголовного дела. Медику, которая после возвращения на родину заразил 11 пациентов, теперь грозит до двух лет тюрьмы. Женщину обвиняют по двум статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

В пресс-службе СУ СКР России по Ставропольскому краю «КП-Северный Кавказ» подтвердили, что начале марта Санникова, она же - профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета и главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, не уведомляя руководства вуза и министерства, с 6 по 9 марта уехала в Испанию на отдых. Уже дома, зная обстановку в мире, женщина не ушла в 14-дневную изоляцию для профилактики распространения коронавируса, а вела обычный образ жизни. Она и лекции читала студентам, и в конференциях принимала участие, а еще консультировала больных в инфекционной больнице.

17 марта ее доставили в больницу из-за ухудшения состояния. Там у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 и воспаление легких. Женщину даже пришлось подключить к ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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