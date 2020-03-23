2020-03-23T17:06:26+03:00
Общество

В три раза увеличится производство антисептиков в Петербурге

Постоянная поставка препаратов необходима в условиях пандемии коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге в три раза увеличится производство антисептических препаратовВ Петербурге в три раза увеличится производство антисептических препаратовФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге в три раза увеличатся объемы производства антисептиков. Эту возможности в понедельник, 23 марта, обсудил губернатор города Александр Беглов во время одной из фармацевтический компаний.

- Нужно увеличивать производственные мощности по фасовке и выпуску продукции, - подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день, годовой объем производства популярного препарата хлоргексидин, производимого компанией, составляет 3,5 миллиона флаконов. Всего предприятие выпускает на рынок 25 наименований антисептических средств. В портфеле разработок - препарат, созданный на основе синтеза Хлоргексидина, Цинка и Трилона Б, который может быть использован в противотуберкулезной терапии без применения антибиотиков.

Перед началом рабочего дня каждый сотрудник проходит через процедуры термометрии и обработку дезинфицирующими препаратами. При необходимости, процедуры повторяются многократно.

Также «КП-Петербург» рассказала, как самостоятельно сделать антисептическое средство в домашних условиях. Все необходимые ингредиенты можно купить в обычной аптеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы стали чаще платить онлайн и картами и меньше снимать наличные в банкоматах
В три раза увеличится производство антисептиков в Петербурге
Врачу из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 пациентов, грозит до двух лет тюрьмы
Лихач проехал по встречке по ЗСД в Петербурге
Спасатели животных из Петербурга поучаствовали в Tetris Challenge
Петербург купит больше 100 автобусов и 56 вагонов метро
50 килограммов цветков персика из Китая уничтожат в Петербурге
Полиция вернула петербуржцу угнанную иномарку
За нарушение режима при коронавирусе в Петербурге завели первое дело
Пять мостов разведут в Петербурге в ночь с 23 на 24 марта
Ладога вошла в тройку лучших озер в России для отдыха
На 59 перекрестках Петербурга появятся говорящие светофоры
Беременную кошку спасли из канализации в Петербурге
Пенсионерам Петербурга рекомендовали не выходить из дома
Суд над историком Соколовым могут отложить из-за коронавируса
Врачи Ленобласти присоединились к всемирному флешмобу о карантине
Петербуржцев попросили рвать одноразовые маски после использования
Вместо каникул: Для петербургских школьников создали телеграм-канал, где объясняют, как учиться дома
Старейшее граффити в Петербурге сохранят по решению КГИОП