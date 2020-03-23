В три раза увеличится производство антисептиков в Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T17:06:26+03:00

В Петербурге в три раза увеличится производство антисептических препаратов Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге в три раза увеличатся объемы производства антисептиков. Эту возможности в понедельник, 23 марта, обсудил губернатор города Александр Беглов во время одной из фармацевтический компаний.

- Нужно увеличивать производственные мощности по фасовке и выпуску продукции, - подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день, годовой объем производства популярного препарата хлоргексидин, производимого компанией, составляет 3,5 миллиона флаконов. Всего предприятие выпускает на рынок 25 наименований антисептических средств. В портфеле разработок - препарат, созданный на основе синтеза Хлоргексидина, Цинка и Трилона Б, который может быть использован в противотуберкулезной терапии без применения антибиотиков.

Перед началом рабочего дня каждый сотрудник проходит через процедуры термометрии и обработку дезинфицирующими препаратами. При необходимости, процедуры повторяются многократно.

Также «КП-Петербург» рассказала, как самостоятельно сделать антисептическое средство в домашних условиях. Все необходимые ингредиенты можно купить в обычной аптеке.

ИСТОЧНИК KP.RU