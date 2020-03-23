В три раза увеличится производство антисептиков в Петербурге
В Петербурге в три раза увеличатся объемы производства антисептиков. Эту возможности в понедельник, 23 марта, обсудил губернатор города Александр Беглов во время одной из фармацевтический компаний.
- Нужно увеличивать производственные мощности по фасовке и выпуску продукции, - подчеркнул губернатор.
На сегодняшний день, годовой объем производства популярного препарата хлоргексидин, производимого компанией, составляет 3,5 миллиона флаконов. Всего предприятие выпускает на рынок 25 наименований антисептических средств. В портфеле разработок - препарат, созданный на основе синтеза Хлоргексидина, Цинка и Трилона Б, который может быть использован в противотуберкулезной терапии без применения антибиотиков.
Перед началом рабочего дня каждый сотрудник проходит через процедуры термометрии и обработку дезинфицирующими препаратами. При необходимости, процедуры повторяются многократно.
Также «КП-Петербург» рассказала, как самостоятельно сделать антисептическое средство в домашних условиях. Все необходимые ингредиенты можно купить в обычной аптеке.
ИСТОЧНИК KP.RU