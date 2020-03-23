2020-03-23T17:10:43+03:00
Общество

Петербуржцы стали чаще платить онлайн и картами и меньше снимать наличные в банкоматах

И это не только из-за коронавируса
Петр КИБЕР
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Петербуржцы все реже снимают наличные в банкоматах.Петербуржцы все реже снимают наличные в банкоматах.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербуржцы все чаще и чаще предпочитают безнал наличным деньгам. Эксперты Северо-Западного управления банка России привели данные за 2019 год, согласно которым рост расчетов по картам резко вырос, а вот снимать наличные средства горожане стали реже.

- Доля безналичных операций в общей структуре платежей, осуществленных по картам, устойчиво превышала 50% с начала 2019 года, - сообщает пресс-служба Банка России.

При этом всего за 2019 год жители Северо-Западного федерального округа, столицей которого является Петербург, оплатили безналом товары и услуги на 3,6 триллиона рублей, что на 23%, чем годом ранее.

Чаще всего владельцы карт даже не снимают наличные. Покупки случались в 13 раз чаще, чем получение денег в банкоматах.

Надо сказать, что в нынешних условиях это во благо. Учитывая, что возбудители коронавируса могут жить на купюрах и монетах несколько дней, многие организации Петербурга призвали горожан использовать безналичные платежи, а также не ходить в офисы обслуживания и решать вопросы удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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