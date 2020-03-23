Футболистки женского «Зенита» показали, как тренироваться дома с помощью шампуня во время коронавируса
Футболистки петербургского «Зенита», также как и основная команда находятся сейчас на «каникулах». Точнее в домашнем тренировочном режиме. Чтобы избежать лишних контактов при угрозе коронавируса, спортсменов и спортсменок распустили по домам. Но и там никто не забывает поддерживать форму. А зенитовские девушки еще и показывают петербуржцам, как провести время в самоизоляции с пользой.
Так, с помощью обычной бутылочки из-под шампуня можно сделать инвентарь для занятий на координацию. На коврике в комнате легко покачать пресс, а также укрепить здоровье парой десятков отжиманий.
Но нагружать можно только здоровый организм. Все девушки основного состава женского «Зенита» сдали анализ на коронавирус COVID-19 и ни у кого инфекции выявлено не было.
Напомним, что на карантине все игроки и сотрудники петербургского клуба находятся с 16 марта. Тренировочный центр сине-бело-голубых на это время закрыт.
Футболистки "Зенита" показали как тренироваться дома во время карантина из-за коронавируса.Видео: twitter.com/zenitwomen
ИСТОЧНИК KP.RU