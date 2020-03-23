Футболистки женского «Зенита» показали, как тренироваться дома с помощью шампуня во время коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T17:42:58+03:00

Футболистки "Зенита", как и вся команда, сидят на карантине и тренируются дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Девушкам, как и мужской команде, продлили «каникулы» еще на неделю [видео]

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Футболистки петербургского «Зенита», также как и основная команда находятся сейчас на «каникулах». Точнее в домашнем тренировочном режиме. Чтобы избежать лишних контактов при угрозе коронавируса, спортсменов и спортсменок распустили по домам. Но и там никто не забывает поддерживать форму. А зенитовские девушки еще и показывают петербуржцам, как провести время в самоизоляции с пользой.

Так, с помощью обычной бутылочки из-под шампуня можно сделать инвентарь для занятий на координацию. На коврике в комнате легко покачать пресс, а также укрепить здоровье парой десятков отжиманий.

Но нагружать можно только здоровый организм. Все девушки основного состава женского «Зенита» сдали анализ на коронавирус COVID-19 и ни у кого инфекции выявлено не было.

Напомним, что на карантине все игроки и сотрудники петербургского клуба находятся с 16 марта. Тренировочный центр сине-бело-голубых на это время закрыт.

Футболистки "Зенита" показали как тренироваться дома во время карантина из-за коронавируса.Видео: twitter.com/zenitwomen

ИСТОЧНИК KP.RU