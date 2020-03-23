2020-03-23T18:14:09+03:00
Происшествия

Суд арестовал замдиректора психоневрологического интерната по делу о растрате средств пациентов и взятках

По версии следствия, один из руководителей учреждения «заработал» на больных не меньше 5,5 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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Суд арестовал замдиректора интерната, который наживался на своих пациентах.Суд арестовал замдиректора интерната, который наживался на своих пациентах.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца заместителя директора одного из городских психоневрологических интернатов, которого подозревают в получении взяток. Точнее откатов, которые он получал, тратя деньги недееспособных пациентов.

- Следствие полагает, что подозреваемый, с 2016 по 2018 годы, получил взятку в общей сумме не менее 5 534 400 рублей, что округленно составляет 30% от объема денежных средств, снятых со счетов недееспособных лиц, проживающих в учреждении, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Деньги должны были пойти на белковое питание больных, но пошли на питание замдиректора и сотрудников интерната, ответственных за финансовые отчеты. Они поели в трех ресторанах на 560 тысяч рублей. За счет заведений.

Кроме этого подозреваемому вменяют и превышение служебных полномочий. Не будучи специалистом, он дал указание работникам интерната не госпитализировать пациента с глубокими пролежнями, а сделать подложную запись о, якобы, проведенном осмотре хирургом, в котором все было в порядке.

Несмотря на то, что сам мужчина вину не признал и просил домашний арест, суд отправил его в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд арестовал замдиректора психоневрологического интерната по делу о растрате средств пациентов и взятках