2020-03-23T19:42:31+03:00
Общество

Танки пошли на Москву: ремонт тридцати Т-34 для парада на Красной площади завершили в Санкт-Петербурге

Бронемашины уже погрузили на эшелон для отправки в подмосковное Алабино
Сергей ВОЛЧКОВ
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Т-34 снова на ходу!Т-34 снова на ходу!Фото: Артем КИЛЬКИН
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Отремонтировали, оживили и омолодили: на 61-м бронетанковом заводе в городе Стрельна успешно сдали уникальный сверхсложный заказ — 30 танков Т-34. Да не просто восстановили, а разобрали по винтику, починили все, что не работало, и собрали заново.

- Специалисты очистили корпуса и детали от ржавчины, заново их покрасили, перебрали все детали, узлы и агрегаты, заменили некоторые детали на новые, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе Западного военного округа. - После ремонта все танки прошли обкатку, сейчас их погрузили на эшелон и приготовили к отправке в подмосковное Алабино.

Совсем скоро у «исторических танков» начнется новая жизнь. В Подмосковье их примут экипажи Гвардейской танковой армии Западного военного округа. А в мае часть броневых машин возглавит колонну бронетехники на традиционном Параде Победы на Красной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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