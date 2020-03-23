В Петербурге из-за коронавируса резко упали перевозки на метро и в наземном транспорте

23 Март 2020 2020-03-23T18:39:20+03:00

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Меры по противодействию коронавирусу привели к тому, что жители Петербурга стали больше сидеть дома. Кто-то находится на карантине, кто-то в самоизоляции, а другие работают на удаленке. Но все они перестали ездить на общественном транспорте. И это заметили как в метро, так и в наземных перевозках.

- По итогам второй декады марта, пассажиропоток метрополитена снизился на 24,7%; городского наземного транспорта - на 17,9%, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

При этом сказать, что автобусы, троллейбусы, трамваи и метро опустели все же нельзя. Городской транспорт по-прежнему перевозит огромное число пассажиров 4,2 миллиона человек в сутки. И, несмотря на снижение загрузки, снижать интенсивность работы никто не планирует.

Также чиновники призывают горожан сообщать на горячую линию. Комитета о недостатках. Так, на прошедшем в Смольном совещании, губернатор Александр Беглов отметил, что некоторые перевозчики спустя рукава относятся к вопросу уборки и дезинфекции своего автопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU