2020-03-23T18:55:07+03:00
Общество

Смольный переведет 10% чиновников на удаленку

Первыми стали сотрудники Комитета по молодежной политике, у одного из которых заподозрили коронавирус
Петр КИБЕР
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10% чиновников горадминистрации отправят на удаленный режим работы.10% чиновников горадминистрации отправят на удаленный режим работы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники городской администрации Санкт-Петербурга, как и многие жители Северной столицы, будут работать дистанционно. Но, конечно, не все. На удаленку отправятся около 10 процентов чиновников. И первыми в этот список попали работники Комитета по молодежной политике, у одного из которых заподозрили коронавирус.

- Комитет по молодежной политике находится в отдельно стоящем здании. Был установлен круг контактов заболевшей с другими сотрудниками. Проведены все необходимые исследования, госслужащие соблюдают режим самоизоляции и выполняют работу дистанционно, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сам «подозреваемый» госпитализирован в Боткинскую больницу, его состояние удовлетворительное.

В администрации Петербурга отмечают, что строго соблюдают все рекомендации медиков, а чиновники, приехавшие из заграничных поездок, проходят 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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