Библиотекари Петербурга прочитали детям 127 сказок по телефону

23 Март 2020 2020-03-23T19:02:00+03:00

Больше 300 детей в Петербурге захотели послушать сказки по телефону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Звонков поступает так много, что «чтецов» решили подыскать среди волонтеров

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На прошлой неделе в Петербурге заработал проект «Телефонные сказки». Вынужденные меры по нераспространению коронавируса дают о себе знать: улицы пустеют, не работают театры и музеи, отменены массовые мероприятия. В это время библиотекари Фрунзенского района решили читать детям книги по телефону. По будням звонки принимают три дежурных сотрудника, а позвонить могут все желающие – от двухлетних малышей до старшеклассников. Всего с 18 марта послушать сказки решили больше трех сотен юных петербуржцев! Правда, на всех трех «чтецов» не хватило.

– За эти дни нам позвонило 330 детей, сказку послушали 127 ребят. Пропущенные звонки связаны с нехваткой «сказочниц», – рассказали в библиотечной системе Фрунзенского района.

Поэтому теперь для общения с ребятами подыскивают добровольцев.

– Библиотеки приглашают волонтеров помочь. Нужны люди, которые любят детей, разбираются в современной детской литературе, имеют приятный голос и умеют артистично читать, – сообщили в библиотеке.

Кстати, читают ребятам современную детскую литературу – отечественную, европейскую, сказки народов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU