В Петербурге наказали охранника, грозившегося выгнать незрячего покупателя из-за собаки-поводыря
Руководство магазина «Домовой» прокомментировало неприятный инцидент, который произошел 9 января в ТРК «Заневский Каскад»: охрана пригрозила выгнать незрячего посетителя вон, если он снова придет за покупками со своим псом-поводырем.
– Ранее покупателю были принесены извинения, – сообщили «Комсомолке» в Управляющей компании «Старт», которая руководит сетью «Домовой». – Еще раз приносим свои извинения и обещаем прилагать максимум усилий, чтобы исключить подобные ситуации на территории магазинов в будущем.
С Реалом Владимир не расстается вот уже три года.
После обращения Всероссийского общества слепых к руководству «Домовой» связался с ЧОП, с которым у магазина заключен договор. С сотрудниками охраны провели разъяснительную беседу, а «виновные были наказаны».
В охранной фирме «Регион» начальство «Домового» заверили, что грубый охранник получил выговор и не получил премию. Кроме того, со всеми охранниками провели дополнительный инструктаж. Отдельный ликбез устроили и для работников магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU