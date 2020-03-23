В Петербурге наказали охранника, грозившегося выгнать незрячего покупателя из-за собаки-поводыря

23 Март 2020 2020-03-23T19:05:45+03:00

В магазине уже прошла прокурорская проверка, которая доказала правоту покупателя с собакой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Руководство магазина «Домовой» прокомментировало неприятный инцидент, который произошел 9 января в ТРК «Заневский Каскад»: охрана пригрозила выгнать незрячего посетителя вон, если он снова придет за покупками со своим псом-поводырем.

– Ранее покупателю были принесены извинения, – сообщили «Комсомолке» в Управляющей компании «Старт», которая руководит сетью «Домовой». – Еще раз приносим свои извинения и обещаем прилагать максимум усилий, чтобы исключить подобные ситуации на территории магазинов в будущем.

С Реалом Владимир не расстается вот уже три года.

После обращения Всероссийского общества слепых к руководству «Домовой» связался с ЧОП, с которым у магазина заключен договор. С сотрудниками охраны провели разъяснительную беседу, а «виновные были наказаны».

В охранной фирме «Регион» начальство «Домового» заверили, что грубый охранник получил выговор и не получил премию. Кроме того, со всеми охранниками провели дополнительный инструктаж. Отдельный ликбез устроили и для работников магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU