Больше никаких пробок: выделенная полоса для общественного транспорта появится в Санкт-Петербурге
Уже совсем скоро общественный транспорт в Санкт-Петербурге будет ездить быстрее. Для него обустроят специальную полосу приоритета, которая соединит Московской, Фрунзенский, Кировский и Невский районы. Об этом «Комсомолке» сегодня, 23 марта, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
- Маршрут пройдет от перекрестка Ленинского проспекта с проспектом Народного Ополчения до Московского проспекта, далее по улице Типанова, проспекту Славы до Ивановской улицы с выездом на Народную улицу до проспекта Большевиков, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Протяженность полосы составит восемь километров, стоимость ее строительства — около шести миллионов рублей. По предварительным прогнозам все работы должны завершиться уже до 1 июля. В будущем, уже после ввода в эксплуатацию, полосу оснастят системами видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU