Больше никаких пробок: выделенная полоса для общественного транспорта появится в Санкт-Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T19:12:14+03:00

Полоса приоритета для общественного транспорта может появиться в Санкт-Петербурге уже до 1 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уже совсем скоро общественный транспорт в Санкт-Петербурге будет ездить быстрее. Для него обустроят специальную полосу приоритета, которая соединит Московской, Фрунзенский, Кировский и Невский районы. Об этом «Комсомолке» сегодня, 23 марта, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Маршрут пройдет от перекрестка Ленинского проспекта с проспектом Народного Ополчения до Московского проспекта, далее по улице Типанова, проспекту Славы до Ивановской улицы с выездом на Народную улицу до проспекта Большевиков, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Протяженность полосы составит восемь километров, стоимость ее строительства — около шести миллионов рублей. По предварительным прогнозам все работы должны завершиться уже до 1 июля. В будущем, уже после ввода в эксплуатацию, полосу оснастят системами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU