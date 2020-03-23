Часть Приморского шоссе закроют для транспорта из-за прокладки водовода

23 Март 2020 2020-03-23T19:21:14+03:00

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С 24 по 27 марта 2020 года часть Приморского шоссе перекроют из-за строительства водоводов в поселках Репино и Солнечное. Если быть точнее, то движение остановят от Вокзальной улицы до Таможенной дороги. Из-за этого изменятся трассы автобуса №211 и маршруток К-305 и К-400. Все работы выполнят специалисты «Водоканала», которые позаботились о сохранении зеленой зоны у дороги.

- Деревья и кустарники вдоль Приморского шоссе сохранят благодаря так называемым «пересечкам». Рабочие вскроют асфальт, проложат трубы через дорогу и затем примутся за восстановление проезжей части. Первая «пересечка» будет проходить в створе Таможенной дороги, вторая – в створе улицы Лесная, а последняя – на Ленинградской улице в поселке Солнечное, - сообщает пресс-служба администрации Курортного района.

Добавим, что власти организовали бесплатный заказной автобус маршрута «Репино – Солнечное». Он будет кольцевым и постарается хоть как-то минимизировать неудобства местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU